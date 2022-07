Ronaldo e Mendes sono al centro sportivo dello United. Chiederanno la cessione al club

Come riporta The Times, è il giorno del faccia a faccia tra Cristiano Ronaldo, il suo agente Mendes e il Manchester United.

L’asso portoghese chiederà, con ogni probabilità, la cessione al club. Il problema per Ronaldo, è che ormai i tanti top club difficilmente accetteranno le condizioni del giocatore, che chiede contratti e ingaggi elevatissimi.

Mendes aveva provato a offrire CR7 anche all’Atletico Madrid, ma i tifosi colchoneros hanno dato il via a una protesta sui social. Insomma, per Cristiano Ronaldo si sta avvicinando un epilogo non semplice di carriera, con il suo contratto che scade nel giugno 2023 con il Manchester United.

Foto: twitter Manchester United