Atletico, i tifosi sono chiari, non vogliono CR7. E nasce l’hashtag contro il portoghese

C’era un tempo, neanche troppo lontano, che qualsiasi club avrebbe fatto carte false per avere Cristiano Ronaldo nella propria squadra. Ogni tifoso lo sognava, lo avrebbe desiderato nel proprio team. E invece è arrivato proprio il tempo in cui Cristiano Ronaldo è diventato un peso, o quasi.

L’intenzione di lasciare il Manchester United è ormai chiara, per giocarsi le sue carte in una squadra che gioca in Champions, per continuare a scrivere record.

Il suo potente procuratore, Mendes, lo sta proponendo a tanti club, anche ai rivali storici, dell’Atletico Madrid. Una notizia che non è stata presa bene dai tifosi dei colchoneros, che non vogliono assolutamente Ronaldo all‘Atletico Madrid.

Su twitter è diventato virale l’hashtag, #contraRonaldo, che è nella top 3 della giornata. I tifosi dell’Atletico sono scatenati e non vogliono minimamente neanche sentir accostato CR 7 al proprio club.

Foto: twitter Manchester United