Ronaldo dopo il rigore: “Dove vai Perin?”. Il dialogo tra il portoghese ed il portiere rossoblù

L’assenza di pubblico negli stadi a causa della pandemia ha reso pubbliche tante cose che sui campi di calcio prima non si sentivano, indicazioni degli allenatori, dialoghi tra compagni e battibecchi di ogni tipo.

Oltre alla squalifica di Bryan Cristante per “espressione blasfema”, nel weekend appena concluso di Serie A si è sentito un dialogo tra Cristiano Ronaldo e Mattia Perin in Genoa-Juventus in occasione del secondo rigore per i bianconeri.

Il genoano ha chiesto al portoghese: “Tiri di nuovo al centro?”, ma il bomber juventino non ha dato peso alle parole del portiere rossoblù, gonfiando la rete ancora una volta senza cambiare la direzione del suo tiro dagli undici metri.

“Dove vai, Perin?”, lo sfottò di Ronaldo durante i festeggiamenti per il gol del 3-1.

Foto: Twitter ufficiale Juventus