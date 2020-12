Finalmente Dybala, poi doppio Ronaldo su rigore regala la vittoria alla Juve

Vince ma soffre la Juventus al Ferraris contro il Genoa, 3-1 il risultato finale con Ronaldo due volte decisivo dagli undici metri.

Il primo tempo si apre con una rete annullata a Rabiot dopo poco più di sessanta secondi, netto il tocco di mano del francese che accompagna la palla in porta, ammonito da Di Bello. Al riposo si va sullo 0-0.

Nella ripresa finalmente Dybala sblocca la gara, è il 57′ e l’argentino, servito da McKennie, con un sinistro sul primo palo supera Perin.

Passano solo cinque minuti e Stefano Sturaro segna il suo secondo gol consecutivo contro i bianconeri, sua ex squadra, colpendo di testa sul traversone proveniente dalla sinistra di Luca Pellegrini. A poco più di venti minuti dalla fine entra Morata al posto di Rabiot per trovare il guizzo decisivo.

Il gol vittoria arriva su calcio di rigore al 78′, Rovella stende Cuadrado in area e Ronaldo non fallisce, a pochi istanti dal novantesimo il portoghese trova la doppietta battendo nuovamente Perin dagli undici metri.

