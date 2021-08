Ronaldo al Manchester United: retroscena, cifre e… Bruno Fernandes. Una notte incredibile, ora ufficiale

Una notte incredibile, con pochissimi precedenti. Ora è ufficiale. Il Manchester United che si inserisce clamorosamente per Cristiano Ronaldo e che ha tagliato il traguardo. Ma cosa è accaduto nelle ultime ore? Jorge Mendes ieri sera è andato in conference call con il Manchester City, club realmente interessato a Cristiano. Ma ha subito scoperto due problemi: i Citizens non sarebbero andati oltre i 15 più bonus per il cartellino (la Juve ne chiede 28-29, almeno 25) e sull’ingaggio avrebbero proposto un contratto annuale da 20 milioni più bonus più eventuale opzione. Sul contratto il Manchester City avrebbe anche offerto un biennale, sul cartellino invece la decisione era quasi definitiva. Tutto questo perché l’impegno iniziale era quello di liberare Ronaldo gratuitamente, cosa che la Juve mai avrebbe potuto fare per una questione di bilancio. A quel punto, proprio a notte fonda, l’inserimento del Manchester United che ha mostrato la disponibilità a pagare l’intero cartellino o quasi (la Juve chiedeva 25 base minima, possibilmente 28-29) pur di riportare CR7 all’Old Trafford. Con l’impegno di migliorare la proposta contrattuale, sfondando il muro dei 20 milioni e proponendo direttamente un biennale. Ronaldo ha pensato anche al suo diktat di un po’ di tempo fa, quando disse che mai sarebbe andato al Manchester City, piuttosto in Qatar se fosse stata una questione di soldi. E il pressing di Bruno Fernandes per tutta la notte è stato decisivo: sono amici, compagni in Nazionale, si ritroveranno a Old Trafford. E pazienza se per qualche punizione entreranno in competizione, prevarrà il fortissimo piacere di giocare in tandem. Dopo una notte incredibile, potenzialmente surreale ma tremendamente vera. Ronaldo che Manchester United, una trattativa che entrerà nella storia del calciomercato. Ufficiale, da poco ufficiale.

Foto: Instagram Ronaldo