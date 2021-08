Esclusiva: Ronaldo-City, pronta l’offerta alla Juve. Quel clamoroso tentativo United nella notte

Una notte di lavoro, quella di Jorge Mendes. La conference call necessaria per portare l’offerta del Manchester da almeno 25 milioni, la Juve chiede 29, necessaria per chiudere l’operazione. La deadline era quella di chiudere entro oggi proprio per liberare Ronaldo da qualsiasi tipo di impaccio alla vigilia della seconda giornata di campionato. E’ stata una notte di lavoro per Mendes, oggi l’agente portoghese formalizzerà la proposta. Ronaldo aveva già parlato con Guardiola. Ma in un calciomercato ricco di incredibili colpi di scena può succedere di tutto, segnaliamo che proprio nella notte c’è stato un clamoroso sondaggio last minute del Manchester United per capire la fattibilità di un sorpasso sul filo di lana.

Foto: Twitter Cristiano Ronaldo