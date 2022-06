Romeu (vicepresidente Barcellona): “Nessun conflitto per il rinnovo di Gavi”

Continua a tenere banco la questione rinnovo di Gavi in casa Barcellona, con il centrocampista che vorrebbe restare ma vive le difficoltà di una trattativa che si sta prolungando più di quanto si potesse immaginare. A calmare l’ansia del popolo blaugrana, che non vuole perdere il proprio gioiello, ci ha pensato Eduard Romeu, vicepresidente del club, nel corso di un’intervista rilasciata a Rac1: “Non sono a conoscenza di alcun confitto per il rinnovo di Gavi, vale lo stesso per gli altri calciatori con cui stiamo trattando“.

Foto: Instagram Gavi