DS Barcelllona: “Non abbiamo sentito l’agente di Lewandowski. Gavi e Dembelé vogliono restare”

Il direttore sportivo del Barcellona, Mateu Alemany, ha parlato a Movistar+ del mercato dei catalani, con la suggestione Lewandowski, che però viene allontanata del direttore dei blaugrana.

Queste le sue parole: “Lewandowski? Non mi piace parlare di questa cosa. Posso assicurarvi che non c’è stato alcun incontro; se un giocatore ha un contratto in corso, prima parliamo con il suo club. Lewandowski ha un contratto fino al giugno 2023 con il Bayern e quindi non contattiamo gli agenti quando un giocatore è tesserato da un altro club”.

Sui rinnovi di Gavi e Dembélé: “Entrambi vogliono restare, ma dobbiamo essere rigidi. Tutti conoscono i nostri problemi con il fair play finanziario. Le cifre sono pubbliche. In passato c’era un’altra cultura ed è difficile cambiare, bisogna adattarsi alla realtà. Sono processi complicati ma l’importante è che entrambi vogliano restare e noi faremo di tutto”.

