Romero si presenta al Milan: “Ho sempre guardato Ronaldinho e Kaká, ma anche Brahim. Ora ho Pulisic come esempio da studiare”

Dopo Ruben Loftus-Cheek, Marco Sportiello e Christian Pulisic è toccato a Luka Romero incontrare i giornalisti nella sua conferenza stampa di presentazione per il Milan. Queste le prime parole da rossonero del giovane attaccante argentino: “Sono molto contento di essere qui, l’accoglienza è stata ottima da parte di compagni e staff. Mi piace l’ambiente, arrivo qui per imparare tanto da una squadra di alto livello. Voglio stare qui perché sto bene. L’offerta è arrivata quando ero con l’Argentina al Mondiale U20 e non ci ho pensato un attimo: ne ho parlato con Reina e Romagnoli e mi hanno assicurato che mi sarei trovato bene. Dove mi mette il Mister gioco, mi piace stare dietro la punta, un po’ come Brahim l’anno scorso, ma in tutti i ruoli offensivi mi trovo bene. Sono qui per aiutare la squadra e per dare tutto. Del Milan ho sempre guardato Ronaldinho e Kaká, ma anche Brahim è un giocatore a cui mi ispiro come stile di gioco. Con Pioli non abbiamo parlato di lui, però ora in squadra ho un altro esempio da “studiare”, che è Pulisic”.

Foto: Sito Milan