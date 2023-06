Il Milan non molla Ruben Loftus-Cheek, anzi. Anche in una giornata festiva, seconda quanto racconta Gianluigi Longari per Sportitalia, ci sono stati nuovi contatti con il Chelsea per il centrocampista in uscita dai Blues. Ulteriore conferma che Loftus-Cheek non è fuori dai radar rossoneri, malgrado il silenzio degli ultimi giorni. Anzi – ecco la novità – il Milan sta insistendo.

Foto: Twitter Chelsea