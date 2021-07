Romero, il contropiede di Paratici a cifre stratosferiche

Fabio Paratici vuole presentarsi con il botto in casa Tottenham. Al netto della vicenda Kane-Manchester City, l’obiettivo è Cristian Romero, proprio lo stesso difensore centrale che aveva portato dal Genoa alla Juve senza che potesse mai indossare la maglia bianconera proprio perché ceduto all’Atalanta. Una notizia svelata per la prima volta da Sportitalia lo scorso 13 luglio e che è attualissima nelle ultime ore. Il Tottenham è partito da 35 milioni più 8-10 di bonus, ha scavalcato il muro dei 40 milioni, si sta avvicinando alla richiesta dell’Atalanta che è di oltre 50 milioni. Gli Spurs hanno provato a proporre contropartite tecniche come Davinson Sanchez, ma l’Atalanta chiede solo cash. Romero ha avuto abboccamenti anche con il Barcellona che in questo momento non si può muovere molto sul mercato, ecco perché ora il Tottenham può avere la strada sempre più libera. Non è una trattativa completata, ma ben indirizzata.

FOTO: Twitter Atalanta