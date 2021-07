Il Sun in prima pagina: Kane al Manchester City, cifre record

Il Sun in edicola tra poche ore è sicuro: Harry Kane è sul punto di andare dal Tottenham al Manchester City. Secondo il quotidiano inglese, i Citizens pagheranno una cifra vicina ai 187 milioni di euro per assicurarsi le prestazione del giocatore reduce dall’Europeo perso con la sua Inghilterra contro l’Italia. Kane è sempre stato in cima alla lista dei desideri del City che ha individuato in Harry l’attaccante giusto per la squadra di Guardiola. Il presidente del Tottenham Daniel Levy – come riferito dal Sun – dopo questa offerta ha dato il via libera all’operazione. Di seguito la prima pagina del giornale.

FOTO: Twitter Tottenham