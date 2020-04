Romagnoli piace al Barcellona: ora lo confermano anche in Spagna

Alessio Romagnoli è finito da tempo nel mirino del Barcellona. Ve ne abbiamo parlato nei mesi scorsi: prima a novembre, poi lo abbiamo ribadito a gennaio. E ora anche dalla Spagna arrivano importanti conferme: come si legge tra le colonne del quotidiano catalano Sport, il club blaugrana è sempre alla ricerca di un difensore di livello in vista della prossima stagione e il nome di Romagnoli ha sempre un posto in prima fila sulla lista del Barça. Il centrale classe ’95 ha il contratto in scadenza nel 2022, nei mesi scorsi con Raiola è stato affrontato il discorso relativo a un eventuale prolungamento fino al 2024. Un discorso, però, appena abbozzato perché prima deve essere una convinzione da parte del club che per ora non ha trovato unanimità. E il Barcellona resta alla finestra pronto a entrare in azione…

Foto: Twitter ufficiale Milan