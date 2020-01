Il retroscena: il Milan stringe per Todibo. Al Barcellona piace Romagnoli (per il futuro)

Il Milan ha individuato in Todibo il principale obiettivo per la difesa, ora è il momento di stringere. Pioli lo aspetta, con fiducia da sempre, intanto i rapporti tra Milan e Barcellona (da sempre molto buoni) possono portare a nuove e traiettorie di mercato. Non per il presente ma per il futuro. Da sempre al Barcellona (ne avevamo parlato a novembre) piace Alessio Romagnoli, un obiettivo per il futuro. Romagnoli è anche nella lista dell’Atletico Madrid ma è un profilo che intriga molto il club blaugrana. Tutto dipenderà dal rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, all’interno del Milan ci sono varie correnti di pensiero. Ma di sicuro Romagnoli piace al Barcellona.

Foto: Barcellona Twitter