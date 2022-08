Roma, un pieno d’amore giallorosso per l’esordio all’Olimpico

Un pieno d’amore giallorosso. Tutto esaurito all’Olimpico per l’esordio della Roma: c’è Dybala, alle spalle una campagna acquisti faraonica e non è ancora finita. L’effetto Mourinho già durante la scorsa stagione, adesso un mercato a sua immagine e somiglianza. Dopo la grande risposta nella corsa a sottoscrivere l’abbonamento, adesso c’è grande voglia di Roma. Lo Shakhtar in amichevole a una settimana dal campionato, ma qualsiasi avversario avrebbe avuto lo stesso effetto, sold out. A maggior ragione dopo l’arrivo di Wijnaldum, aspettando Belotti e un difensore perché non si possa eventualmente parlare soltanto di un posto Champions. Effetto Roma per un pieno di amore giallorosso.

Foto: Twitter Roma