Roma, problema muscolare per Solbakken: out contro la Juve. E Pellegrini resta in dubbio

In attesa della decisione sul ricorso presentato per la squalifica di Josè Mourinho, la Roma deve fare i conti con alcuni problemi in infermeria. La squadra giallorossa perde Ola Solbakken alla vigilia della sfida contro la Juventus: problema muscolare per il norvegese costretto al forfait. Resta in dubbio Pellegrini, a rischio per febbre.

Foto: Instagram ufficiale Solbakken