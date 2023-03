Caso Serra, Mourinho squalificato. Al via l’udienza: si discute del ricorso della Roma

Sono ore decisive in casa Roma. Davanti alla Corte sportiva di appello della Figc si sta discutendo infatti del ricorso presentato dal club giallorosso sulla squalifica di due giornate inflitta a José Mourinho dopo lo scontro con il quarto uomo Serra durante la sfida contro la Cremonese. L’udienza è iniziata alle ore 11, c’è grande attesa per l’esito. Lo Special One potrebbe essere scagionato e sedere in panchina contro la Juventus.

Foto: Twitter Roma