Roma, Olimpico sold-out contro l’Atalanta: sarà il quarto della stagione

All’indomani della brutta sconfitta contro l’Udinese, arrivano buone notizie in casa Roma. Il club ha comunicato sul proprio sito ufficiale che non è disponibile più alcun posto allo stadio per la sfida contro l’Atalanta, in programma domenica 18 settembre alle 18. All’Olimpico sono attesi di nuovo 60 mila spettatori. Si tratta del quarto tutto esaurito stagionale, dopo quelli registrati in occasione della presentazione della squadra e dell’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk, ma anche degli impegni casalinghi contro Cremonese e Monza.

Foto: Twitter Roma