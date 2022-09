Udinese, 4 schiaffi alla Roma: Udogie, Samardzic, Pereyra e Lovric stendono i giallorossi

Debacle della Roma che crolla in maniera clamorosa contro l’Udinese, un 4-0 che non lascia spazio ad alibi per gli uomini di Mourinho. Serata da dimenticare per la Roma, che ha regalato il gol del vantaggio ai friulani. Ancora Karsdorp, non nuovo a errori del genere, ha regalato a Udogie la palla del vantaggio arrivato al 5′.

Reazione Roma arrivata con Dybala, bravo Silvestri a parare sull’ex Juve. Roma pericolosa anche sui calci piazzati, specialità della casa, ma non è riuscita a creare i presupposti per il pareggio.

Al 45′, l’Udinese è avanti 1-0.

Nella ripresa, crollo dei giallorossi, che cadono sotto i colpi di Samardzic, Pereyra e Lovric, con Smalling che nel finale ha sfiorato l’autorete che avrebbe completato la serataccia dei giallorossi, che cercavano l’allungo in classifica, in particolare su Lazio, Juve e Inter, e invece crollano in maniera inspiegabile.

L’Udinese invece continua il suo grande momento, salendo a 10 punti, affiancando proprio i giallorossi in classifica.

