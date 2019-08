Roma, l’investimento Çetin e la situazione sull’altro difensore centrale

Premessa: siamo stati i primi, fino a prova contraria che non c’è, ad accostare Lovren alla Roma, era il 30 luglio. Avevamo parlato di contatti in corso con l’agente, ora il difensore spinge per andar via, ritiene la sua esperienza al Liverpool conclusa, i due club stanno parlando della cifra relativa all’obbligo di riscatto. Quindi, se andasse alla Roma, non sarebbe una sorpresa almeno per noi. La Roma ha avuto notizie confortanti sulla pubalgia che affliggeva Lovren, ora bisogna trovare una quadratura sulle cifre. Il club giallorosso ha investito su Meret Çetin per il presente e per il futuro e continua a pensare a Daniele Rugani. L’incontro a Roma c’è stato (non a Trigoria), non è vero che la Juve non intenda cedere il difensore centrale a un club italiano, i rapporti con la Roma sono ottimi, certificati da recenti operazioni. Rugani sa che restare alla Juve fino a gennaio sarebbe un problema, è l’ultimo nella gerarchia dei centrali di Sarri. La Juve scenderebbe dalla richiesta iniziale di 5 più 25 di obbligo a 5 più 20, le piste straniere oggi sono idee non concrete. Tra questo fine settimana e l’inizio della prossima ne sapremo di più, c’è anche Lovren in attesa.

Foto: twitter ufficiale Roma