Esclusiva: la Roma pensa anche a Lovren, in arrivo l’agente. E su Alderweireld…

La Roma cerca ancora un difensore centrale, farà ancora un tentativo per Alderweireld, anche se le richieste del Tottenham sono sempre alte, malgrado il contratto in scadenza tra meno di un anno. Ma occhio alle sorprese e in modo particolare al profilo di Dejan Lovren, in scadenza on il Liverpool nel 2021 e inseguito a lungo dal Milan. Il suo agente Bjorn Beemer è atteso in Italia (assiste anche Kamano, seguito da Toro e Samp), con la Roma che sta valutando anche il profilo del croato. La valutazione è di circa 20 milioni, ma evidentemente trattabili.

Foto: Twitter personale Lovren