Roma, in corso l’incontro tra Ranieri e Friedkin

Sono ore decisive per la panchina della Roma. Come vi abbiamo raccontato ieri sera, Claudio Ranieri è arrivato a Londra per incontrare i Friedkin e trovare il definitivo accordo per diventare il nuovo allenatore del club giallorosso. Si tratterebbe del terzo ritorno a Trigoria per Sir Claudio Ranieri dopo le esperienze precedenti dal 2009 al 2011 e la seconda metà di stagione delle stagione 2019. Negli scorsi minuti, Dan Friedkin è uscito dall’hotel e ben presto potrebbe avvenire l’incontro con il tecnico. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

Foto: Twitter Roma