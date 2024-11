Il retroscena: Roma, mai in corsa Sarri. Virata su Claudio Ranieri. I dettagli

La Roma ha virato in serata su Claudio Ranieri, dopo alcun tipo di contatto con Maurizio Sarri, malgrado fosse stato accostato al club giallorosso. Notizia priva di fondamento, la ricerca della Roma è andata oltre. I sondaggi con Vincenzo Montella ci sono stati, ma con una duplice difficoltà: indipendentemente dalla clausola, sarebbe stato complicato per l’Aeroplanino liberarsi prima del 19 novembre, né la Roma avrebbe potuto aspettare fino alla prossima settimana, a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Al netto di tutti gli allenatori proposti, la Roma ha deciso di virare su Ranieri che tornerebbe così in giallorosso, accetterebbe 6 mesi di contratto e non avrebbe alcun tipo di problema a “rimangiarsi” la decisione di non allenare più un club dopo la grande impresa di Cagliari. Probabile incontro nelle prossime ore a Londra, Ranieri e la Roma pronti per un altro matrimonio.

#Roma: nessun contatto (confermato) con #Sarri, in giornata un intermediario dei #Friedkin si è informato su Claudio #Ranieri. Siamo dentro una storia infinita fatta di almeno 10-12 allenatori proposti, sondati o scartati per vari motivi. Possibile incontro e contratto di 6 mesi — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 12, 2024

Foto: sito Cagliari