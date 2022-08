Roma in campo per il riscaldamento. I tifosi della Juve chiamano Dybala sotto la curva

Juventus-Roma sarà una sfida inevitabilmente emozionante per Paulo Dybala che, proprio nell’attuale sessione di calciomercato, ha lasciato Torino per approdare nella Capitale. Nel momento dell’ingresso in campo dei giocatori giallorossi, i tifosi bianconeri hanno intonato cori nei suoi confronti, chiamandolo sotto la Curva Sud. E poi, nei minuti successivi, sono proseguiti i messaggi d’affetto e di stima nei confronti dell’ex numero 10 della Juventus.

Foto: Sito Roma