Dybala, la prima volta da “nemico” Juve: “Voglio godermi questa partita”

Era solo qualche mese fa che Dybala salutava i tifosi juventini e si commuoveva camminando, per l’ultima volta, con la maglia bianconera addosso. La Joya infatti aveva ringraziato il popolo bianconero per i 7 anni passati insieme: “grazie per avermi sostenuto nei momenti difficili, grazie a chi mi ha accompagnato in questi anni”, aveva scritto.

Domani, all’Allianz Stadium, ci sarà anche lui. Non più con la 10 bianconera sulle spalle ma con i colori giallorossi, colori che hanno il sapore di una nuova sfida per l’argentino e, forse, anche di voglia di riscatto.

Ci siamo chiesti come sarà il ritorno in campo di Paulo, nella sua ex casa, di come sarà accolto dai tifosi juventini e delle emozioni che lo accompagneranno per tutti e i 90 minuti.

A riprova dell’importanza della gara di domani, le parole della Joya su Instagram: “Lo sport dà il meglio di sè quando unisce, e spero che questo sarà vero più che mai domani. Sarà una partita piena di emozioni: tornare in una città dove ho tanti amici e giocare in uno stadio dove ho vissuto bei momenti e condiviso trofei con i tifosi bianconeri che mi hanno fatto sentire a casa per 7 anni! Questa volta però lo farò per la maglia della Roma, darò il meglio di me per far felice i tifosi giallorossi, straordinari e pieni di passione verso il calcio, che mi hanno accolto benissimo dal primo giorno. Ma il bello del calcio è anche tutto questo messo insieme per questo voglio godermi questa partita. Sono convinto che sarà un grande spettacolo…e io darò il massimo per vincere. DAJE ROMA!”.

Foto: Instagram Dybala