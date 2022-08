Roma, i tifosi esaltano Belotti sui social. E spunta il “like” di Pellegrini

Come anticipato da giorni, Andrea Belotti sembra esser destinato a essere un nuovo giocatore della Roma. Il calciatore, svincolatosi dal Torino, ha un impegno con Mourinho ed è intenzionato a rifiutare le offerte di altri club in virtù della volontà di abbracciare i colori giallorossi. Un comportamenti di questo tipo non è ovviamente sfuggito ai tifosi che, sui social, hanno elogiato la voglia del “Gallo” di sbarcare a Trigoria. Una pagina Instagram, “La Roma Daily”, ha dedicato un post proprio a Belotti, elogiandone il comportamento. E tra i tantissimi “like” ricevuti, è arrivato anche quello di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma e compagno di nazionale dell’attaccante ex Torino.

Foto: Twitter Torino