Roma, i 4 tavoli e la necessità di cambiare marcia

16/07/2026 | 23:40:24

Abbiamo sempre detto: la Roma ha in mano gli obiettivi, ma serve cambiare marcia e quindi affondare per evitare inserimenti. Vale per Summerville, in pista da fine maggio, che continuerà a chiudere un ingaggio superiore ai 4-4,5 milioni a stagione. Il nodo è lo stesso: pensare che l’esterno offensivo del West Ham possa abbassare significa correre il rischio che qualcuno gli offra quei soldi. Ribadiamo: il cartellino mai è stato un problema, abbondantemente sotto i 50 milioni di sterline (siamo, in virtù della clausola, sui 45 milioni di euro). Il discorso vale per Moreira dello Strasburgo, valutato tantissimo ma il Chelsea non fa sconti e quindi diventa quasi superfluo avere trovato un’intesa sull’ingaggio. E non cambia di una virgola nel caso di Tresoldi che aspetta la Roma ma non a vita, ha altri pretendenti. Teniamo Garnacho, finito in stand-by perché la Roma preferirebbe investire sul cartellino di Summerville ma non tramontato. Non avevamo notizie di un interesse per Tzolis del Bruges, infatti è a un passo dall’Arsenal. Non escludiamo che possa esserci un tentativo per Nusa, fino a ieri sera non era così.

foto ig summerville