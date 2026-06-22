Il retroscena: Moreira riparte da Leverkusen, la Roma lo ha seguito a lungo

22/06/2026 | 23:45:33

Il Bayer Leverkusen ha chiuso un colpo importante per l’attacco, circa 30 milioni all’Olympique Lione per assicurarsi le prestazioni di Afonso Moreira, portoghese classe 2005 che ha dimostrato di avere qualità non indifferente. Possiamo raccontare un retroscena, ovvero che la Roma ha seguito e apprezzato a lungo Moreira nell’ultima mese, relazioni eccellenti a conferma di quando stavamo raccontando. Sarebbe potuto diventare un obiettivo concreto se la Roma non avesse avuto le mani legate, vendere entro il 30 giugno prima di pensare al mercato in entrata.

Foto: Instagram personale