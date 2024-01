Roma, Huijsen è atterrato a Fiumicino. Tempistica confermata. Il video

Tempistica confermata: Dean Huijsen è pronto per cominciare un nuovo capitolo con la maglia della Roma. Il difensore è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Fiumicino per dare via alla sua avventura in giallorosso. Il difensore arriva alla Roma in prestito (oneroso da 700mila euro) dalla Juventus con l’inserimento di Luigi Cherubini che compie il percorso inverso. Adesso si sposterà presso Villa Stuart per sostenere le visite mediche con i giallorossi.

Foto: Instagram Huijsen