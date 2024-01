Esclusiva: Huijsen alla Roma, via libera Juve. I dettagli

Dean Huijsen sta per raggiungere la Roma. La trattativa si è sbloccata negli ultimi minuti, il difensore classe 2005 si metterà presto a disposizione di Mourinho. Prestito secco, esattamente come era stato concordato dalla Juve con il Frosinone, ma per la Roma sarà oneroso. La chiave che serviva per sbloccare l’operazione. Prestito secco da 700 mila euro con possibile inserimento di un giovane della Roma (l’esterno Luigi Cherubini, classe 2004, che ha già esordito in Europa League, tra i nomi valutati). Ma sono i 700 mila euro del prestito oneroso a fare la differenza nel buon esito dell’operazione, come chiedeva la Juventus dalla giornata di ieri.