Roma, Celik e Solbakken in pugno (non da ieri). Ora dipende da Zaniolo

Non solo Matic per il centrocampo, in attesa della firma. La Roma ha in pugno anche Celik e Solbakken, due trattative anticipate da Gianluigi Longari per Sportitalia, quella per l’attaccante in scadenza con il Bodo-Glimt addirittura lo scorso primo aprile. E quella per l’esterno del Lille lo scorso 31 maggio, operazione da 6-7 milioni, siamo in una fase avanzata malgrado l’interesse (già raccontato) della Fiorentina. L’intenzione è quella di dare a Mourinho una squadra competitiva, ma ora molto dipenderà dalle situazioni in uscita. Campo principale Zaniolo (occhio al Milan come vi raccontiamo da aprile, senza dimenticare la Juve), senza dimenticare situazioni ingarbugliate come quelle che conducono a Veretout e a Sergio Oliveira sempre più in bilico. E con altre vicende, da Carles Perez in poi, che verrano esaminate nei prossimi giorni.

Foto: Instagram Solbakken