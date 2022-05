Sportitalia: Fiorentina, interesse concreto per il terzino Celik

La Fiorentina cerca un terzino destro per sostituire Odriozola destinato – tranne sorprese – a tornare al Real Madrid. Sono stati fatti diversi nomi, alcune piste (vedi Dalot) non sembrano praticabili. Occhio a un nome che può tornare di moda: secondo Gianluigi Longari (Sportitalia) esiste un interesse concreto Mehmet Celik, classe 1997, in uscita dal Lille.

Foto: Twitter Lille