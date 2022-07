La Roma accoglie un nuovo acquisto. Si tratta di Mehmet Celik, esterno destro classe 1997, in arrivo dal Lille.

Operazione chiusa per per circa 7 milioni più una percentuale (15 per cento) sulla futura rivendita.

Celik svolgerà le visite mediche tra stasera e domani e poi martedì si aggregherà a Trigoria alla squadra che si radunerà agli ordini di Mourinho.