Celik alla Roma: è fatta. Darboe-Lille operazione a parte

La Roma ha chiuso, secondo previsioni, l’operazione Celik con il Lille. L’esterno destro classe 1997 sarà giallorosso per circa 7 milioni più una percentuale (15 per cento) sulla futura rivendita. Un’operazione scandita e che da giorni era a un passo dalla definizione. Il centrocampista Darboe piace a Fonseca, nuovo allenatore del Lille, ma potrebbe essere un’operazione a parte, in prestito con diritto di riscatto.

Foto: twitter Lille