Marcus Rohden, come anticipato, sarà un nuovo centrocampista della Reggiana. Un colpo importante, parliamo di una mezzala di grande qualità e dal rendimento costante. Lo ha voluto Nesta, che lo aveva allenato a Frosinone, così la Reggiana ha battuto una concorrenza agguerrita per il classe 1991 svincolato. Domani Rohden è atteso in città per le visite, poi raggiungerà i compagni in ritiro.

Foto: Instagram Rohden