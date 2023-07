Esclusiva: Reggiana, c’è Rohden per il centrocampo

La Reggiana sta per chiudere un colpo importante per il centrocampo. Si tratta dello svincolato svedese Marcus Rohden, classe 1991, uno specialista della Serie B tra Crotone e Frosinone con risultati importanti ottenuti. Proprio in Ciociaria Rohden ha conosciuto Alessandro Nesta, una situazione che alla fine sarà determinante per la sua prossima scelta professionale. Rohden ha valutato diverse offerte, anche dall’estero, ma alla fine ha deciso di restare in Italia e di accettare la proposta della Reggiana. Ritrovare Nesta per lui sarà un piacere.

Foto: Instagram Rohden