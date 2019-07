Rog-Cagliari, tutto in una settimana: da venerdì a venerdì con compleanno

Tutto in una settimana. Venerdì scorso vi avevamo anticipato, a sorpresa, la pole Cagliari per Marko Rog. Sette giorni dopo il centrocampista croato festeggia il compleanno (sono 24, auguri) brindando alla nuova destinazione. Non era vero che aveva messo l’Eintracht in cima alla lista, lui aveva aperto da subito al Cagliari che si caricherà sulle spalle un investimento in doppia cifra, 15 milioni. Come raccontato lo scorso weekend Rog non esclude Nandez, c’è aria di doppio colpo, un bel modo per non rimpiangere Barella. Intanto, Rog ha salutato i compagni nella tarda mattinata, ha ricevuto applausi e si prepara alle visite mediche nelle prossime ore: tutto in una settimana…

Foto: Twitter ufficiale Napoli