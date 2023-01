Rocchi sul fuorigioco semiautomatico: “Importante l’accuratezza della decisione”

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha parlato dell’introduzione del fuorigioco semiautomatico in Serie A, presente dalla prossima giornata (la 20ᵃ) del massimo campionato italiano. Esordio qui in Italia dopo averlo potuto già ammirare in azione nel corso del Campionato Mondiale che si è svolto in Qatar. Le parole dell’ex direttore di gara Rocchi: “All’inizio ci sarà forse qualche ritardo, ma la cosa più importante sarà l’accuratezza della decisione”.

Foto: sito ufficiale AIA