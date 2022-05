Robertson sui disordini prima della finale: “È stato orribile per i nostri tifosi, avrebbe dovuto essere una festa”

Andy Robertson, terzino sinistro del Liverpool, ha detto la sua in merito ai disordini che hanno purtroppo caratterizzato il pre-partita della finale di Champions League giocata ieri: “È stato orribile per i nostri tifosi e per tutte le famiglie presenti allo stadio. Non è stata un’esperienza piacevole. La Champions doveva essere una festa, ma non lo è stata. I preparativi non sono stati probabilmente buoni come avrebbero dovuto, ma sono certo che verrà aperta un’indagine su quello che è avvenuto“.

