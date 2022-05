Liverpool-Real Madrid, disordini fuori lo stadio: 68 arresti e 238 feriti

Ieri sera a Parigi è andata in scena la finale di Champions League, fra il Liverpool di Klopp e il Real Madrid di Ancelotti. Il clima nei pressi dello Stade De France era rovente, la polizia infatti ha arrestato 68 persone, mentre 238 tifosi sono rimasti feriti in modo lieve. La polizia francese spiega in un comunicato quanto è accaduto: “Prima del match, molti tifosi senza biglietto per la partita o possessori di biglietti contraffatti hanno interrotto l’accesso allo Stade de France, a livello del perimetro di sicurezza esterno. Esercitando una forte pressione per entrare nel recinto, questi tifosi hanno ritardato l’accesso agli spettatori con i biglietti. Approfittando di questa azione, un certo numero di persone è riuscito a varcare i cancelli a protezione del recinto dello stadio”

“Il rapido intervento della polizia ha permesso il ritorno alla calma e l’evacuazione dei perturbatori fuori dal piazzale dello Stade de France. La dispersione degli spettatori è avvenuta senza difficoltà e non si sono verificati incidenti di rilievo nelle due fan zone”

Foto: Beinsports