RMC: Bailly, c’è l’accordo tra Manchester United e Marsiglia. Il calciatore è già atteso in Francia

L’Olympique Marsiglia ha raggiunto un accordo totale con il Manchester United per Eric Bailly. Il difensore si trasferirà in Ligue 1 tramite la formula del prestito con diritto di riscatto, che dipenderà, in particolare, dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League da parte della squadra guidata da Tudor. Come riporta RMC, i dettagli dell’operazione sono stati discussi e risolti, dunque l’ivoriano classe ’94 è atteso già questo martedì in Francia per iniziare ufficialmente una nuova avventura tra le fila dell’OM.

Foto: Bailly Instagram