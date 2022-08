RMC: Bailly nel mirino del Marsiglia. Avviati i contatti con lo United

Accostato alla Roma, Éric Bailly finisce nel mirino del Marsiglia. Secondo quanto riportato da RMC Sport sono stati avviati i contatti col Manchester United per il trasferimento del centrale ivoriano in prestito con diritto di riscatto. Le parti sono vicine e filtra ottimismo da parte francese. 28 anni, Bailly è in scadenza di contratto con i red devils nel 2024. Nell’ultima stagione ha raccolto la miseria di 7 partite in tutte le competizioni.

Foto: Bailly Instagram