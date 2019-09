Come avevamo anticipato questa mattina, il Cosenza ha chiuso ora anche ufficialmente per l’arrivo dell’attaccante francese Emanuel Riviere. Colpo importantissimo per i Lupi, che si sono assicurati un giocatore di profilo internazionale che ha giocato in Liga, in Ligue 1 e anche in Premier League. Questa la foto della firma del giocatore: Riviere riparte dal Cosenza.