Esclusiva: l’attaccante svincolato Riviere è a Cosenza per la firma. I dettagli

Un attaccante svincolato per il Cosenza. Si tratta di Emmanuel Riviere, classe 1990, un passato tra Newcastle, Monaco e Metz. L’unica strada possibile per il club calabrese che aveva sondato diverse possibilità prima di concentrarsi su Riviere. Quest’ultimo è a Cosenza in questi minuti per firmare il contratto che lo legherà al club, impegno fino al prossimo giugno e subito a disposizione di Piero Braglia.