Rivera non ha dubbi: “Il Milan può rivincere, a maggio ha festeggiato con merito”

Gianni Rivera, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è espresso in merito allo scudetto “bis” da parte del Milan, e dunque sull’eventualità che siano ancora i rossoneri a trionfare a fine stagione: “Il Milan può rivincere, certo. A maggio ha festeggiato con merito, con i riconoscimenti da dividere tra società, allenatore, calciatori. In estate, poi, non mi sembra certo che la squadra si sia sfasciata. Ogni vittoria ha un significato. Quanto al Milan, questa seconda stella sarebbe potuta arrivare prima ma qualche evidentemente è andato storto.

Foto: Vivo Azzurro