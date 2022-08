Milan-Udinese, le ultimissime sulle probabili formazioni

Alla prima di campionato, il Milan campione d’Italia in carica dovrà vedersela con l’Udinese, guidata da Sottil. Fischio d’inizio a San Siro alle 18.30. Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Krunic; Leao, Diaz, Messias; Rebic. All. Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Soppy, Makengo, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Sottil.

Foto: Twitter Milan