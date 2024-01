Ritrovati i guanti di Zoff del Mondiale del 1982. Erano stati rubati a una mostra un anno fa

Lieto fine per quanto riguarda una vicenda che un anno fa aveva richiamato l’attenzione di tanti appassionati. Sono stati ritrovati i guanti di Dino Zoff, del Mondiale del 1982, rubati un anno fa, il 1° febbraio 2023 a una mostra. Il famoso cimelio, come si legge sulla Gazzetta, è stato ritrovato nel mercatino dell’usato di Porta Portese a Roma. Gli Uhlsport 040 sottratti durante la cena di beneficenza. Un po’ consumati, ma “salvi”.

I guanti erano stati rubati dalla mostra “Un Secolo d’Azzurro”, presso l’Hilton Rome Airport per una serata di beneficenza. Grigi e neri con il palmo rosso fuoco, in omaggio alla Spagna, i guanti vennero prodotti per Zoff che si accingeva a giocare e vincere il suo ultimo campionato del mondo e poi sono stati usati dal portiere anche nella successiva stagione alla Juventus.

E così, per la gioia degli appassionati e tutti i tifosi azzurri, i guanti indossati da Zoff misura 9,5 nelle gare ufficiali contro Brasile, Polonia e Germania avranno d’ora in poi una casa sicura dove continuare a “vivere”. E potranno essere ammirati nella prossima mostra “Raccontami com’era il calcio” che si terrà al Museo del Mare di Genova (8-28 febbraio). All’interno dell’esposizione sarà dedicato anche uno spazio al Mondiale di Messico 1970, con i cimeli degli azzurri vice campioni del Mondo, in omaggio al grande Gigi Riva.

Foto: facebook Zoff