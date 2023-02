Rubati i guanti di Zoff del Mondiale 1982 nel corso della mostra “Un secolo Azzurro”

Un paio di guanti di Dino Zoff del modello che il portiere azzurro usò nella stagione dei Mondiali del 1982 in Spagna sono stati rubati dalla mostra “Un Secolo d’Azzurro”, presso l’Hilton Rome Airport per una serata di beneficenza. Grigi e neri con il palmo rosso fuoco, in omaggio alla Spagna, i guanti vennero prodotti per Zoff che si accingeva a giocare e vincere il suo ultimo campionato del mondo e poi sono stati usati dal portiere anche nella successiva stagione alla Juventus. Un paio di guanti usati al Mondiale sono conservati al Museo del calcio di Coverciano, mentre quello rubato ieri arricchiva la mostra.

Foto: facebook personale