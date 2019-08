Rispoli-Dell’Orco-Farias: il Lecce sta per fare tris

Il Lecce è letteralmente scatenato sul mercato. Il club salentino, dopo i colpi già piazzati, sta per completare un tris di innesti. Nelle scorse è stato ufficializzato Cristian Dell’Orco, prelevato dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto, una trattativa che vi avevamo raccontato con dovizia di dettagli. Tutto fatto per l’arrivo del terzino Andrea Rispoli, classe 1988, che si era svincolato dal Palermo. Per il 30enne si tratta di un gradito ritorno in Salento, pronto un contratto biennale. Siamo ormai in dirittura anche per Diego Farias: il Lecce è ormai a un passo dal brasiliano, due mesi fa vi avevamo detto che si trattava soltanto di una questione di tempo, i giallorossi hanno scavalcato tutta la concorrenza (Sassuolo compreso) e manca soltanto la fumata bianca. L’operazione si può chiudere entro la giornata di lunedì o al massimo martedì.