Esclusiva: Lecce, in arrivo Goldaniga, Dell’Orco e Babacar dal Sassuolo! Venuti verso la conferma a Firenze

Il Lecce piazza il triplo colpo, sono stati limati gli ultimi dettagli e dal Sassuolo nelle prossime ore arriveranno Edoardo Goldaniga, Cristian Dell’Orco e Babacar. Il club salentino, come raccontato, aveva avvia un discorso con la Fiorentina anche per il ritorno di Lorenzo Venuti, ma Vincenzo Montella ha quasi definitivamente deciso di confermare il terzino destro in maglia viola.

Foto: zimbio